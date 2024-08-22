Juice uzay aracından bir ilk: Venüs'e doğru yönlendirildi Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Jüpiter Buzlu Uydu Kaşifi (Juice) isimli uzay aracının önce Ay'ın, ardından Dünya'nın yakınından başarıyla geçip Venüs'e yönlendirildiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Juice misyonu, Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'in buzla kaplı uydularını incelemek amacıyla yola çıktı.

Ancak bu uzun yolculuk öncesinde, uzay aracının yörüngesini ayarlamak için Ay ve Dünya'nın yer çekimsel kuvvetlerinden faydalanılması planlandı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Jüpiter Buzlu Uydu Kaşifi (Juice) isimli uzay aracının, Ay ve Dünya'nın yakınından geçerek Venüs'e doğru yol aldığını duyurdu. Bu, uzay keşfi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Ay'a en yakın uçuşunu 19 Ağustos'ta saat 23.15'te yapan aracın, ertesi gün saat 23.56'da ise yaklaşık 6 bin 800 kilometre uzaklıkla Dünya'ya bazı uydulardan daha yakın mesafede olduğu kayıtlara geçti.

AMAÇ YAKIT TASARRUFU SAĞLAMAK

Uçuş, Ay'ın ve Dünya'nın yer çekimini kullanarak aracın hızını ve yönünü ayarlayıp uzaydaki yolunu yeniden yönlendirmek ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla yapıldı.

3 bin kilogram yakıt taşıyan Juice'un bu manevrası sayesinde 100-150 kilogram yakıttan tasarruf edildiği tahmin ediliyor.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'ya konuşan uzay misyonunda görevli Ignacio Tanco, uçuşun kusursuz geçtiğini belirterek, "Her şey sorunsuz gitti ve Juice'un Dünya'nın bu kadar yakınından geçtiğini görmekten mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.

Ağustos 2025'te Venüs’ü geçmesi öngörülen aracın, Temmuz 2031'de ise Jüpiter'in yörüngesine girmesi bekleniyor.

YAŞAM OLASILIĞINI İNCELEYECEK

Araştırmacılar, aracın Jüpiter ve 100 uydusu arasından kalın buz katmanıyla kaplı Ganymede, Callisto ve Europa'dan toplayacağı bilgilerle, buzun altında su bulunduğu tahmin edilen bu uydulardaki geçmiş ve gelecekteki yaşam olasılığını incelemeyi planlıyor.