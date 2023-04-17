Jüpiter’in çevresini inceleyen araç, ilk görüntülerini gönderdi NASA, Jüpiter’in çevresinde yer alan asteroidleri incelemek için 2021 yılında fırlattığı Lucy aracının çektiği görüntüleri paylaştı.

ensonhaber.com

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

NASA, Jüpiter’in çevresinde yer alan asteroidleri incelemek için 2021 yılında yeni bir uzay aracı fırlatmıştı.

İlk görüntüler geldi

12 yıl boyunca gezegenin yörüngesinde çeşitli görevlere imza atacak Lucy isimli uzay aracı, çektiği ilk görüntüleri Dünya'ya gönderdi.

NASA, Jüpiter’in çevresinde yer alan asteroidleri incelemek için fırlattığı Lucy aracının çektiği görüntüleri paylaştı.

Lucy, 2027 ve 2028'de Jüpiter'e güneş etrafındaki yörüngesinde eşlik eden küçük asteroid kümelerinin arasından geçerken, bu cisimlerin de yanından uçacak.

NASA'nın 16 Ekim 2021'de fırlattığı Lucy misyonu, Jüpiter ile birlikte yörüngede dönen ilkel asteroid popülasyonu olan Truva asteroidlerini keşfetmek üzere gönderilen ilk uzay aracı olma özelliği taşıyor.