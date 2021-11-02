Jüpiter'in dev kırmızı lekesi gezegenin derinliklerine iniyor

NASA, Jüpiter'in daireler çizen gizemli dev kırmızı lekesinin, gezegenin derinlerine daha önce bildiğimizden çok daha fazla uzandığını tespit etti.

Jüpiter araştırmaları için NASA tarafından uzaya gönderilen Juno aracı, uzun yıllardır gezegeni inceleyerek yeni bulgular elde ediyor.

Jüpiter'in yanından geçen Juno uzay aracından elde edilen yeni veriler, kırmızı leke hakkında daha önce bilinenden daha fazla ayrıntı ortaya çıkmasını sağladı.

Gezegenin üzerindeki fırtınaların oluşturduğu dev kırmızı leke, Jüpiter'in yüzeyinde şişkin kırmızı bir daire olarak Dünya'dan da görülebiliyor.

Ama yakından bakıldığında bu lekenin, gezegende 16 bin kilometre boyunca daireler çizen, Dünya'yı tamamen yutacak kadar büyük ve yüzlerce yıldır devam eden bir fırtına olduğunu söyleyebiliriz.

BİLİNENDEN DAHA DERİNLERE UZANIYOR

NASA, Jüpiter'in daireler çizen gizemli dev kırmızı lekesinin, daha önce bilinenden çok daha fazla derine indiğini tespit etti.

Yeni araştırmalar, büyük kırmızı lekenin derinliğinin 500 km'den fazla olmadığını, jet akım rüzgarlarının ise 3 bin kilometre derinliğe kadar uzandığını ortaya koyuyor.

Bilim insanları, yeni araştırmanın dev lekeyle ilgili diğer sorulara cevap verebileceğini düşünüyor.

Bunların arasında onu oluşturan girdapların yapısı ve hangi süreçlerle güç kazandıkları hakkında daha fazlasını öğrenmek de var.





Daha önceki araştırmalar, kırmızı lekeyi meydana getiren fırtınanın son demlerini yaşadığını ve ortadan kaybolabileceğini gösteriyordu.

Ancak bilim insanları, bu lekenin hala Dünya'yı yutacak bir büyüklüğe sahip olduğunu ve küçülme hızının yavaşladığını söylüyor.