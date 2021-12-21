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    Jüpiter'in uydusundan yayılan hayalet sesler

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Jüpiter'in uydusu Ganymede'den yayılan sesleri yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 01:24
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    Jüpiter'in uydusundan yayılan hayalet sesler

    NASA, Jüpiter'in uydusu Ganymede'den yayılan sesleri yayınladı. Ses kaydının, uydudan yayılan elektromanyetik dalgaların ses aralığına kaydırılmasıyla ortaya çıkarıldığı açıklandı

    2011'DE FIRLATILDI, 2016'DAN BERİ VERİ GÖNDERİYOR

    Juno uydusunu 2011’de NASA tarafından uzaya fırlatmıştı. 2016’da Jüpiter’e varan uydu, o zamandan beri gezegenden ve uydularından veri topluyor. Juno’dan gelen son veri ise, bir uydunun yaydığı ve sonradan sese çevrilen elektromanyetik dalgalar oldu.

    Jüpiter'in uydusundan yayılan hayalet sesler - Video

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