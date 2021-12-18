Kablosuz kulaklık pazarında Apple ve Samsung çekişmesi

Samsung, her ne kadar Apple'ı yakalayamamış olsa da kablosuz kulaklık pazarında payını artırarak farkı kapatmaya başladı.

Pazar araştırma şirketi Canalys tarafından yayınlanan rapor, kablosuz kulaklık pazarındaki çekişmeyi gözler önüne seriyor.

Samsung'un küresel kablosuz kulaklık sevkiyatları, 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 12,7 artarak 8,7 milyon adet oldu.

Pazar payını yüzde 12'ye çıkaran Güney Koreli marka, en yakın rakibi Samsung ile arasındaki farkı kapatmaya başladı.

LİDER HALA APPLE

ABD'li teknoloji şirketi Apple ise yüzde 24,6 pazar payı ve 17,8 milyon adet sevkiyatla kablosuz kulaklık pazarının lideri konumunda.

Bu rakam etkileyici görünse de Apple, üçüncü çeyrekte ciddi bir düşüş yaşadı. Şirket, bir önceki çeyrekte 26,8 milyon kulaklık sevkiyatı gerçekleştirmişti.

Samsung'un en yakın rakibi Xiaomi, yüzde 6,8 pazar payı ve 4,8 milyon adet sevkiyatla üçüncü sırada ve zirveyi çok uzaktan takip ediyor. Hintli firma boAt ve Çin merkezli Edifier ise ilk 5'i tamamlıyor.