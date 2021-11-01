Kalemden daha ince güneş panelleri geliştirildi

Fransa'da geliştirilen ve seri üretim aşamasına gelen ince güneş panelleri, sürdürülebilir enerjide yeni bir çığır açma noktasında.

İklim değişikliği ve küresel ısınma, temiz enerjiye olan ihtiyacı daha da artırdı. Dünyanın birçok farklı bölgesinde, güneş panelleri sayesinde temiz enerji elde edilebiliyor.

Fransa'da geliştirilen ve seri üretim aşamasına gelen güneş panelleri, sürdürülebilir enerjide yeni bir çığır açabilir.

HEM İNCE HEM HAFİF

Maxeon Solar Technologies firması tarafından üretilen bu paneller, bir kurşun kalemden daha ince ve çatılarda kullanılan diğer güneş panellerinden yarı yarıya daha hafif.

Bu teknoloji sayesinde aşırı ağırlık sebebiyle çatılarına güneş panelleri kurulamayan ticari işletmeler ve evler güneş enerjisinden yararlanarak sürdürülebilir enerjiden faydalanabilecek.

Güneş panelleri, diğer sürdürülebilir enerji sistemleri arasında kurulumu en kolay ve en ucuz olanı.

Bu sebeple birçok ev ve iş yeri, diğer sistemler yerine güneş panelleri yoluyla elektrik üretimini tercih ediyor.

Güneş panellerinden elde edilen elektrik sayesinde senede 75 milyon varil petrol ve 35 milyon ton karbondioksit gazının atmosfere karışmasının önüne geçiliyor.

HAFİF PANELLERİN ÖNEMİ

Hafif güneş panelleri; özellikle fabrika, depo ve iş yerleri gibi ticari binalara uygulanabilmesi açısından oldukça önemli.

Bu yeni güneş panellerinde metal çerçeve ve ağır cam yüzeyler kullanılmıyor. Ayrıca raf gerektirmeyen yapışkan sistem de ağırlığı oldukça azaltan diğer etkenler.

Maxeon Solar Technologies'in yaptığı araştırmaya göre sadece Avrupa pazarında, hafif çatı sistemlerine sahip olan ve güneş paneli döşenmeyi bekleyen en az bir yıllık boş pazar var.