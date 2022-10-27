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    Kamera karşılaştırması: 10 yıllık Nokia 808 PureView, iPhone 14 Pro'ya karşı

    Bundan tam 10 yıl önce piyasaya sürülen Nokia 808 PureView modelinin kamerası, iPhone 14 Pro ile karşılaştırıldı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 11:49
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    Kamera karşılaştırması: 10 yıllık Nokia 808 PureView, iPhone 14 Pro'ya karşı

    Nokia 808 Pureview, 2012 yılında piyasaya sürüldü. Bu akıllı telefon 41 megapiksel çözünürlüğe sahip tek bir kamera modülü ile donatılırken, Apple 2022'de tanıtılan iPhone 14 serisi ile 48 megapiksel kameralara geçti.

    Her iki telefonun kamera özellikleri ise şu şekilde:

    • Nokia 808: 41 MP, 1/1.2'', f/2.4
    • iPhone 14 Pro: 48MP, 1/1.28", f/1.8, OIS.

    Aynı zamanda Nokia, daha büyük bir sensör boyutuna ve daha küçük bir diyaframa sahip. iPhone 14 Pro ise, optik stabilizasyonun yanı sıra, fotoğraf sonrası işleme için Apple'ın yapay zeka yazılımını kullanıyor.

    Gelin şimdi bu iki telefonun kamera performansını karşılaştıralım:

    iPhone 14 Pro

    iphone 44 foto

    Nokia 808 PureView

    mokia

    Karşılaştırma: iPhone 14 Pro - Nokia 808

    foto

    İlginç bir şekilde gün ışığında yapılan çekimlerin birbirine oldukça yakın olduğu görülüyor. Finlandiyalı şirketin 10 yıllık amiral gemisi, bazı karelerde iPhone 14 Pro'dan çok daha doğal fotoğraflar çekebiliyor.

    Nokia 808 PureView'ın ana avantajı gün ışığı fotoğraflarında iyi detaylar sunması. 2x yakınlaştırmada, iPhone 14 Pro detayları yazılımsal olarak ortaya çıkarmaya çalıştığı için fotoğraf zaman zaman bozulabiliyor.

    Nokia'da ise herhangi bir fotoğraf işleme izi yok. Aynı zamanda uzak nesnelerdeki ayrıntı ve netlik iPhone'da genellikle daha iyi.

    Karşılaştırma: iPhone 14 Pro - Nokia 808

    nokia iphone

    nokia iphone

    Gece çekimlerinde iPhone 14 Pro öne geçiyor

    Karanlık çöktüğünde ise işler tamamen değişiyor. Gece modu ve yapay zeka algoritmaları sayesinde iPhone 14 Pro liderliği ele alıyor.

    iPhone 14 Pro ile çekilen gece fotoğrafları oldukça net, ancak Nokia'nın gece fotoğraflarında kumlanmalar meydana geliyor.

    iPhone 14 Pro

    iphone 14

    Nokia 808 PureView

    nokia

    Karşılaştırma: iPhone 14 Pro - Nokia 808

    nokia

    Her ikisi de aynı puanı aldı

    WillitbeatNokia isimli YouTube kanalında yapılan testlerde Nokia 808 ve iPhone 14 Pro, fotoğraf kalitesi için aynı sayıda puan aldı.

    nokia iphone

    nokia iphone


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