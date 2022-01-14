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    Kamerası olmayan akıllı telefon: Benco V80S

    Kamerası olmayan akıllı telefon: Benco V80S

    Benco V80S akıllı telefon modeli, kameraları tamamen kaldırarak gizliliği artırmayı amaçlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 11:01
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    Son zamanlarda yaşanan siber saldırılar, özellikle akıllı telefon kullanıcılarını zor durumda bırakabiliyor.

    Telefonlara sızan zararlı yazılımlar, zaman zaman kameraları kullanarak kullanıcıları takip ediyor.

    Benco V80S isimli Android telefon, sürekli izlenmekten korkan kullanıcılar için özel olarak üretildi.

    KAMERA VE KONUM SERVİSİ YOK

    Kamera bileşenleri olmayan akıllı telefon, böylece birinin sizi izlemesini engelliyor. Ayrıca telefonda GPS hizmetlerinin olmaması, konum takibini de imkansız hale getiriyor.

    AKILLI TELEFON

    BENCO V80S ÖZELLİKLERİ

    6,51 inç HD+ ekrana sahip Benco V80S, gücünü Unisoc SC9863A yonga setinden alıyor. 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama seçeneklerine sahip telefonda, 5000 mAh batarya yer alıyor.

    Ekranda her ne kadar damla çentiği yer alsa da içerisinde herhangi bir kamera bileşeni bulunmuyor. Bu çentik, yalnızca tasarım amaçlı ekranda yer alıyor.

    Üretici şirket, kamerası ve GPS sistemleri olmayan telefonun fiyatını henüz açıklamadı.

    Kamerası olmayan akıllı telefon: Benco V80S #2


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