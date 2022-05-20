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    Kamyoncular üzgün: Euro Truck Simulator 2 fiyatı 4 kat arttı

    Euro Truck Simulator geliştiricisi SCS Software, oyunun Türkiye fiyatını neredeyse 4 kat artırdı. İşte oyunun yeni fiyatı...
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 13:43
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    Kamyoncular üzgün: Euro Truck Simulator 2 fiyatı 4 kat arttı

    SCS Software tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Euro Truck Simulator 2, aradan yıllar geçmesine rağmen hala popülerliğini koruyor.

    Özellikle çevrimiçi moduna gelen güncellemelerle oyuncu sayısını sürekli olarak artıran şirket, kamyoncuları üzecek bir adım attı.

    Euro Truck Simulator 2 fiyatı 4 kat arttı

    Türkiye'de oldukça popüler bir oyun olan Euro Truck Simulator 2, şu ana kadar 39 liralık fiyatıyla dikkat çekiyordu. Ancak şu anda oyunu satın almak isteyenler, 149 TL ödeme yapmak zorunda.

    Oyunun fiyatının artmasıyla birlikte ek paketlere de zam gelmiş durumda. Örneğin oyuna Türkiye'den de bazı bölgeleri ekleyen "Road to the Black Sea" paketinin fiyatı 48 TL'den 134 TL'ye kadar yükseldi.

    euro truck simulator 2

    euro truck simulator 2

    euro truck simulator 2

    euro truck simulator 2


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