Petrol
111.53
-0.46%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
482.581
1.05%
BTXN Coin
13.26
-9.73%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Kanada, Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerini yasakladı

    Kanada, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerini yasaklama kararı aldı.
    • 20.05.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada, Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerini yasakladı

    Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, ülkeler tarafından yasaklanmaya devam ediyor.

    Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, şimdi de Kanada'da yasaklandı.

    AA'da yer alan habere göre Kanada, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerini yasakladı.

    Yüksek risk grubundalar

    Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, Huawei ve ZTE'nin yüksek risk grubunda olduğunu söyledi.

    Kanada, Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerini yasakladı #1

    Champagne, "Kanada'da faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin, artık Huawei ve ZTE tarafından sağlanan ekipman veya hizmetleri kullanmasına izin verilmeyecek.

    Ayrıca, ağlarında bu şirketlere ait ve kurulu ekipmanı kullanan firmaların, bu ürünlerin kullanımını durdurmaları ve sistemden kaldırmaları gerekecektir.

    Hükümet, bu önlemleri Kanada'nın telekomünikasyon ağlarının güvenliği için uygulamaktadır." diye konuştu.

    Eylülde ekipman alımı durdurulacak

    Yeni karara göre, Eylül 2022'ye kadar Huawei ve ZTE'den yeni 4G veya 5G ekipman ve hizmet alımı durdurulacak.

    Huawei ve ZTE'ye ait mevcut ekipman ve hizmetler ise Aralık 2027'ye kadar sistemden çıkarılacak.

    Daha önce de ABD, İngiltere, Belçika, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya da Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasaklamıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Torbacının ağzında uyuşturucu arandı
    3. Sayfa

    Torbacının ağzında uyuşturucu arandı

    Finlandiya'dan Türkiye'ye boykot çağrısı
    Dünya

    Finlandiya'dan Türkiye'ye boykot çağrısı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir