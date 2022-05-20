Kanada, Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerini yasakladı

Kanada, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerini yasaklama kararı aldı.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, ülkeler tarafından yasaklanmaya devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, şimdi de Kanada'da yasaklandı.

AA'da yer alan habere göre Kanada, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerini yasakladı.

Yüksek risk grubundalar

Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, Huawei ve ZTE'nin yüksek risk grubunda olduğunu söyledi.

Champagne, "Kanada'da faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin, artık Huawei ve ZTE tarafından sağlanan ekipman veya hizmetleri kullanmasına izin verilmeyecek.

Ayrıca, ağlarında bu şirketlere ait ve kurulu ekipmanı kullanan firmaların, bu ürünlerin kullanımını durdurmaları ve sistemden kaldırmaları gerekecektir.

Hükümet, bu önlemleri Kanada'nın telekomünikasyon ağlarının güvenliği için uygulamaktadır." diye konuştu.

Eylülde ekipman alımı durdurulacak

Yeni karara göre, Eylül 2022'ye kadar Huawei ve ZTE'den yeni 4G veya 5G ekipman ve hizmet alımı durdurulacak.

Huawei ve ZTE'ye ait mevcut ekipman ve hizmetler ise Aralık 2027'ye kadar sistemden çıkarılacak.

Daha önce de ABD, İngiltere, Belçika, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya da Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasaklamıştı.