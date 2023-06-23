Kanada onayladı! Google ve Facebook, haberlere para ödeyecek Kanada Senatosu, Google ve Meta'ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasaya onay verdi. Google ve Meta, artık ülkede paylaştıkları haberler için ödeme yapmak zorunda kalacak.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın, haberlere daha fazla önem vermesini sağladı.

Ayrıca Facebook da platforma eklediği haberler özelliğiyle, ülke basınlarından çeşitli haberleri kullanıcılarıyla buluşturdu.

Avustralya hükümetinin 2020 yılında aldığı yeni karara göre Google ve Facebook, Avustralyalı medya organlarıyla bir anlaşma yapacak ve yayınladıkları haber başına medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacaktı.

Yasa onaylandı

Kanada Senatosu, Google ve Meta'ya, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasaya onay verdi.

Meta ise yaptığı açıklamada, söz konusu yasaya uyacaklarını belirtti. Tasarı, kraliyet onayı aldıktan sonra yasalaşacak ve 6 ay içinde yürürlüğe girecek.

Yasaya karşı koyulması durumunda ise şirketlerin yıllık cirosunun yüzde 10'u ya da 7.2 milyon dolar ceza verilecek.