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    Kanada'da hastaya nakledilecek akciğer ilk kez drone ile taşındı

    Kanada'da hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez, bir hastaneden diğerine insansız hava aracı (drone) ile taşındı.
    • AA
    • 13.10.2021 - 03:50
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    Kanada'da hastaya nakledilecek akciğer ilk kez drone ile taşındı

    Kanada'nın Toronto kentindeki Western Hastanesinde bir hastadan alınan akciğer, 6 dakikalık bir uçuşun ardından Toronto General Hospitale ulaştı.

    Drone naklini gerçekleştiren Unither Bioelectronique şirketinin sahibi Martine Rothblat, Toronto General Hospitalı, Kanada’daki ilk ikili ve tekli akciğer naklinin gerçekleştiği hastane olduğu için seçtiklerini açıkladı.

    NAKİL İÇİN TÜM AŞAMALAR TEST EDİLDİ

    Kanada resmi haber ajansı CP’ye konuşan Rothbalt, bir ekiple 18 ay boyunca yürüttükleri çalışmada, başarılı bir nakil için tüm aşamaları test ettiklerini söyledi.

    İlki 2019 yılında ABD’nin Baltimore kentinde bir böbreğin nakledilmesi ile başlayan drone ile organ taşıma, daha sonra Nevada’da kornea ve Minnesotta’da da pankreas taşınması ile kayıtlara girdi.

    Kanada da hastaya nakledilecek akciğer ilk kez drone ile taşındı #1

    NAKİL İÇİN ÖZEL BİR KUTU GELİŞTİRİLDİ

    Toronto’da gerçekleştirilen drone ile akciğer taşıma için Unither Bioelectronique şirketi, drone takılan ve akciğerde herhangi bir bozulmaya meydan vermeyecek özel bir kutu da geliştirdi.

    Kutuyu; yükseklik, barometrik basınç, titreşimler ve diğer sarsıcı olaylardaki değişikliklere dayanacak şekilde tasarlayan şirket, donanıma, kutunun taşıma sırasında meydana gelebilecek olası düşme ihtimaline karşı paraşüt ve gelişmiş GPS sistemi de ekledi.

    Kanada da hastaya nakledilecek akciğer ilk kez drone ile taşındı #2

    ULAŞIMDA KAYBEDİLEN SÜRENİN EN AZA İNDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

    İnsansız hava aracı ve konteynerin tamamlanmasının ardından, aylar boyunca değişik iklim şartlarına karşı, akciğerleri simüle eden sahte paketler ve düşme testleri ile dolu uygulama uçuşları gerçekleştirildi.

    Yeni sistemle, hastaya nakledilecek organlarda ulaşımda kaybedilen sürelerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

    Kanada da hastaya nakledilecek akciğer ilk kez drone ile taşındı #3

    4 BİN 129 KİŞİ ORGAN NAKLİ İÇİN BEKLİYOR

    Bu arada Kanada Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında Kanada’da 2 bin 622 kişiye organ nakli yapıldı.

    Bakanlığa göre ülkede halen 4 bin 129 kişi organ nakli bekleme listesinde yer alıyor.

    Resmi kayıtlara göre, 2020 yılında 276 kişi de gerekli organ bulunamaması sebebiyle hayatını kaybetti.

    Kanada da hastaya nakledilecek akciğer ilk kez drone ile taşındı #4

    Kanada da hastaya nakledilecek akciğer ilk kez drone ile taşındı #5

    Kanada da hastaya nakledilecek akciğer ilk kez drone ile taşındı #6

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