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    Kanada'daki oyun yüzlerce kişiyi sokağa döktü

    Kanada’nın Miramichi kentinde, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden başlatılan bir oyun, şehir sakinlerinin tek eğlencesi oldu.
    • 08.05.2022 - 09:40
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    Kanada'daki oyun yüzlerce kişiyi sokağa döktü

    Son zamanlarda sosyal medya üzerinden başlatılan oyunlar oldukça popüler hale geldi. Özellikle işin ucunda para varsa, oyuna katılanların sayısı daha da artabiliyor.

    Kanada’nın New Brunswick eyaletine bağlı Miramichi kentinde, isminin Roman Dungarvan olduğunu belirten ve yüzünü gizleyen bir adam, Facebook üzerinden yeni bir oyun başlattı.

    İpuçlarını paylaştı

    AA'da yer alan haber göre, Miramichi kentinin muhtelif yerlerine 50 ve 100 Kanada doları banknotlar saklayan adam, daha sonra paraların konumuna dair çeşitli ipuçları paylaşmaya başladı. Dungarvan, katılımcılardan belli süre içinde parayı bulmalarını istedi.

    Dungarvan’a ilk oyunda onlarca kişi katıldı. İpuçlarını alan onlarca kent sakini iskeleye akın etti ve 100 dolar saatler içinde bulundu.

    oyun

    Sayfasında oyunun 13 Mayıs’ta sona ereceğini duyuran Roman Dungarvan’ın oyun grubuna şu ana kadar 1000’in üzerinde katılım oldu.

    Her yeni oyun için verilen ipuçlarıyla kent sakinlerinin tek eğlence kaynağı haline gelen oyuna, Kanada’nın diğer kentlerinden de talep gelmeye başladı.

    Facebook’taki etkinlik sayfasında, Toronto ve Vancouver gibi büyük kentlerden paylaşımda bulunanlar, bu tür bir etkinliğe kendilerinin de ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Oyunun devam ettiği Miramichi’de insanlar, gizlenen paraları bazen gece yarısı bazen de gün boyu arıyor.


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