Kanada'nın Quebec eyaleti, fosil yakıtlı araçların satışını yasaklıyor

Kanada'nın Quebec eyaleti, fosil yakıtla çalışan araçların satışını 2035 yılından itibaren yasaklayacağını duyurdu.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri, artık elektrikli araçlara daha fazla yoğunlaşmış durumda.

Ayrıca birçok ülke, gelecekte tamamen elektrikli araçlara geçmek ve fosil yakıtlı araç kullanımını azaltmak için bazı önlemler alıyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere hükümeti, düşük karbonlu enerji kullanımını artırma planlarını hızlandırarak, 10 yıl içinde benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayacağını açıkladı.

KANADA DA YASAKLIYOR

Fosil yakıtlı araçlar için bir haber de Kanada'dan geldi. Kanada'nın Quebec eyaleti, fosil yakıtla çalışan araçların satışını 2035 yılından itibaren yasaklayacağını açıkladı.





Sera gazı salınımı ile mücadele ve elektrikli araç kullanımını artırmayı hedefleyen Kanada'nın ikinci büyük eyaleti, 5 milyar dolarlık bir geçiş planı ile 2030'da salınım seviyesini 1990'daki haline çekmeyi hedefliyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da iklim değişikliği ile mücadelede ekonomik büyümeyi sağlamak için radikal tedbirlerin uygulamaya sokulacağını açıklamıştı.

Bu çerçevede, hükümetin elektrikli araçların fiyatlarını daha cazip kılacağı ve ülke genelinde araç şarj istasyonlarına yatırım yapacağı belirtiliyor.