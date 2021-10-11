"Star Trek" filminde Kaptan Kirk’ü canlandıran ünlü aktör William Shatner'un uzay yolculuğu, olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Ekim'e alındı.

Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos, temmuz ayında düzenlenen uçuşta kardeşi, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki bir öğrenci ile beraber uzaya çıkmıştı.

Bu kez, uzaya çıkan en yaşlı insan unvanını Kaptan Kirk’e hayat veren 90 yaşındaki William Shatner alacak.

Shatner'in 12 Ekim'de Teksas'tan havalanacağı duyurulmasına rağmen, olumsuz hava şartları bu göreve engel oldu.

13 EKİM'DE YAPILACAK

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracının, "Star Trek" filminde Kaptan Kirk’ü canlandıran ünlü aktör William Shatner ile yapacağı uzay yolculuğu, 13 Ekim'e ertelendi.

Blue Origin'den yapılan açıklamada, 12 Ekim'de havanın rüzgarlı olmasının beklendiği, bu nedenle New Shepard'ın uzaya fırlatılma tarihinin 13 Ekim'e alındığı belirtildi.

UZAYA ÇIKAN EN YAŞLI İNSAN OLACAK

90 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu, şimdiye kadar uzaya çıkan en yaşlı kişi olacak. Uçuşta mürettebat, dünyanın 100 kilometre üzerinde bulunan ve en yaygınca bilinen uzay sınırı olan Karman Hattı'nın hemen ötesine çıkacak.

Blue Origin'in New Shepard roketiyle düzenleyeceği 2'nci insanlı uçuşa katılacak olan Shatner'e, 3 kişi daha eşlik edecek.

Shatner, 2013'te Richard Branson'ın Virgin Galactic şirketiyle uzaya çıkma teklifini kendisinden para istemesi nedeniyle geri çevirmişti.