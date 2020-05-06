Kara delik nedir

Kara delikler, her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kozmik yapılardır.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kozmik yapılara, kara delik delir. Bu delikler, hiçbir ışık yaymadığından kara olarak nitelendirilirler.

Bir kara deliği doğrudan gözlemlemek imkânsızdır. Bilindiği gibi bir nesnenin görülebilmesi için, kendisinden ışık çıkması veya kendisine gelen ışığı yansıtması gerekir; oysa kara delikler çok yakınından geçen ışıkları bile yuttuğundan etrafa asla ışık yaymazlar.

Varlıkları sadece çevrelerinde oluşan çekim kuvvetlerinden anlaşılan bu kozmik yapılar, güçlü bir şekilde X ışını yaymalarıyla bilinirler.

İLK KARA DELİĞİN KEŞFİ

1964 yılında bir roket uçuşu görevinde keşfedilen Cygnus X-1, bilim insanları tarafından keşfedilen ilk kara delik olma özelliğini taşıyor.

Dünya'dan görülen en güçlü X ışını kaynaklarından biri olan bu kozmik yapı, Güneş'ten tam 15 kat daha fazla kütleye sahip ve Güneş'ten 6 bin ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

KARA DELİK VE ZAMAN İLİŞKİSİ

Albert Einstein'ın görecelik kuramına göre, yer çekiminin etkisiyle zaman daha yavaş akıyor. Ancak insanların bu fark etmesi oldukça zor. Kara deliklerin de çok kuvvetli bir yer çekimine sahip olduğunu düşünürsek zaman üzerinde bir oynama yapabilecek güçte olduklarını söylememiz yanlış olmaz.

Geçtiğimiz yıllarda bazı bilim insanları, insanların kara deliklere ulaştığında yaşamaya devam edebileceğini ancak geçmişlerinin tamamen silineceğini ortaya attı.

Yine de kara deliklerde, hayatta kalan insanları nasıl bir yaşam beklediği bilim insanları tarafından bilinmiyor.

NASA, KARA DELİKTEN ÇIKAN BİR CİSİM GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

İçeriğimizin başında, kara deliklerin kuvvetli yer çekimi nedeniyle her şeyi içine çektiğinden bahsetmiştik. Ancak NASA, geçtiğimiz yıllarda bütün bu iddiaları sarsacak yeni bir bulgu paylaştı.

NASA, 2017 yılında Markarian 335 adlı dev kara deliğin etrafında, bazı merak uyandırıcı kanıtlara rastladı. Şirket, çeşitli uzay teleskoplarını kullanarak ilk defa bir kara delikten bir şeyin dışarı çıktığını ve oldukça yüksek bir X ışını seviyesi gözlemlediklerini açıklamıştı.

İLK KARA DELİK FOTOĞRAFI

55 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 galaksisinin ortasında bulunan büyük kütleli kara deliği Event Horizon Teleskobu ile gözlemleyen NASA, elde ettiği yukarıdaki görseli 10 Nisan 2019 tarihinde tüm dünya ile paylaştı.

Kara deliğin ilk kez fotoğrafı çekildi, peki bu nasıl gerçekleşti VİDEO

