Karakter sınırı 25 bine çıktı! İşte Twitter Blue'ya gelen yenilikler Twitter, Blue abonelerine özel tek bir Tweet'te 10 bin karakter sınırlamasını 25 bine çıkardı.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.

Yeni Twitter Blue özellikleri duyuruldu

Twitter, Blue üyesi olanlara ilk başta 4 bin karaktere kadar uzun tweet'ler atabilme fırsatı veriyordu. Ardından nisan ayında bu rakam 10 bine yükselmişti.

Şimdi ise Blue aboneleri tek bir tweet'te 25 bin karaktere kadar paylaşımlar yapabiliyor.

Blog tarzında gönderiler paylaşılabilecek

Tüm bunlara ek olarak Twitter, kısa süre önce uzun tweet'lere satır içi resimler ekleme özelliğini de kullanıma sundu. Blue aboneleri, attıkları tweet'lerin satır aralarına resimler ekleyebilecek.