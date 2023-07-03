Karanlık bölgeleri aydınlatacak! Euclid teleskopu uzaya fırlatıldı Karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi araştıracak Euclid teleskopu, Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX tarafından uzayın derinliklerine gönderildi.

DHA

Evrenin büyük bir bölümünü kapladığına inanılan ancak doğrudan tespit edilemeyen karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi araştıracak yeni bir teleskop üretildi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) geliştirdiği Euclid teleskopu, ABD’nin Florida eyaletinden SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı.

ESA, görünen yıldızların ve galaksilerin, evrenin toplam madde ve enerjisinin yüzde 5’inden daha azını oluşturduğunu vurgulayarak, “Bu görünür katmanın altında, gölgeli parçacıklardan ve bilinmeyen enerji alanlarından oluşan gizemli bir göksel bölge vardır.” ifadelerini kullandı.

Evrenin 3 boyutlu haritasını oluşturacak

Euclid teleskopunun, bu gizemli göksel bölgeyi oluşturan ve karanlık madde ile karanlık enerji adı verilen bileşenleri inceleyeceği ve zamanı temsil eden üçüncü boyutla birlikte evrenin 3 boyutlu bir haritasını oluşturacağı belirtildi.

Euclid’in Dünya’daki istasyona göndereceği verilerin, 300’den fazla enstitüden 2 binden fazla bilim insanı tarafından analiz edileceği vurgulandı.

ESA'nın Almanya'nın Darmstadt kentindeki Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi (ESOC), fırlatma ve roketten ayrılmasının ardından, Avustralya'daki New Norcia yer istasyonu aracılığıyla Euclid'den sinyal aldığını doğruladı.