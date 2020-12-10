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- Kasım ayında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu
Kasım ayında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu
Geçtiğimiz kasım ayında, PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunlar açıklandı.
- Haber Merkezi
- 10.12.2020 - 12:25
- Güncelleme : 10.12.2020 - 12:39
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle geçtiğimiz kasım ayında PlayStation mağazası oldukça hareketli günler yaşadı.
Kasım ayının sona ermesi ile birlikte, en çok satın alınan ve indirilen PlayStation oyunları da belli olmuş oldu. Call of Duty: Black Ops Cold War'ın ön planda olduğu listeye daha yakından bakalım.
KASIMDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- Demon’s Souls
- Watch Dogs: Legion
- Borderlands 3
- NBA 2K21 Next Generation
- Sackboy: A Big Adventure
- Godfall
- WRC 9 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
- Mortal Kombat 11
- No Man’s Sky
- Devil May Cry 5 Special Edition
- The Pathless
- DIRT 5
- Planet Coaster
- Maneater
- Observer: System Redux
- Overcooked! All You Can Eat
- Poker Club
KASIMDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- FIFA 21
- ssassin’s Creed Valhalla
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Grand Theft Auto V
- God of War
- The Last of Us Part II
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2
- Watch Dogs: Legion
- Gran Turismo Sport
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
- Ghost of Tsushima
- ARK: Survival Evolved
- Assassin’s Creed Odyssey
- eFootball PES 2021 SEASON UPDATE
- NBA 2K21
- Need for Speed Heat
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