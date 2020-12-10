Kasım ayında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu

Kasım ayında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu

Geçtiğimiz kasım ayında, PlayStation Store üzerinden en çok indirilen oyunlar açıklandı.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklenmişti. Bu nedenle geçtiğimiz kasım ayında PlayStation mağazası oldukça hareketli günler yaşadı.

Kasım ayının sona ermesi ile birlikte, en çok satın alınan ve indirilen PlayStation oyunları da belli olmuş oldu. Call of Duty: Black Ops Cold War'ın ön planda olduğu listeye daha yakından bakalım.

KASIMDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5

Call of Duty: Black Ops Cold War

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Assassin’s Creed Valhalla

Demon’s Souls

Watch Dogs: Legion

Borderlands 3

NBA 2K21 Next Generation

Sackboy: A Big Adventure

Godfall

WRC 9 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

Mortal Kombat 11

No Man’s Sky

Devil May Cry 5 Special Edition

The Pathless

DIRT 5

Planet Coaster

Maneater

Observer: System Redux

Overcooked! All You Can Eat

Poker Club

KASIMDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

ssassin’s Creed Valhalla

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Grand Theft Auto V

God of War

The Last of Us Part II

Minecraft

Red Dead Redemption 2

Watch Dogs: Legion

Gran Turismo Sport

Fall Guys: Ultimate Knockout

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Ghost of Tsushima

ARK: Survival Evolved

Assassin’s Creed Odyssey

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE

NBA 2K21

Need for Speed Heat

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