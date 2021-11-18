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- Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 09:16
- Güncelleme : 18.11.2021 - 10:02
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine kasım ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 10 yeni oyun eklenecek.
EKLENECEK OYUNLAR
17 Kasım
- Next Space Rebels - (Konsol, PC)
18 Kasım
- Exo One - (Konsol, PC)
- Fae Tactics - (Konsol, PC)
- My Friend Pedro - (Konsol, PC)
- Undungeon - (Konsol, PC)
23 Kasım
- Deeeer Simulator - (Konsol, PC)
- Mortal Shell - (Konsol, PC)
30 Kasım
- Evil Genius 2 - (Konsol, PC)
KALDIRILACAK OYUNLAR
- Call of the Sea - (Konsol, PC)
- FIFA 19 - (Konsol, PC) EA Play
- Football Manager 2021 - (PC)
- Football Manager 2021 Xbox Edition - (Konsol, PC)
- Haven - (Konsol, PC)
- Hello Neighbor - (Konsol, PC)
- Morkredd - (Konsol, PC)
- Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action - (PC)