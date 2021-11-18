Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine kasım ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 10 yeni oyun eklenecek.

EKLENECEK OYUNLAR

17 Kasım

Next Space Rebels - (Konsol, PC)

18 Kasım

Exo One - (Konsol, PC)

Fae Tactics - (Konsol, PC)

My Friend Pedro - (Konsol, PC)

Undungeon - (Konsol, PC)

23 Kasım

Deeeer Simulator - (Konsol, PC)

Mortal Shell - (Konsol, PC)

30 Kasım

Evil Genius 2 - (Konsol, PC)

KALDIRILACAK OYUNLAR