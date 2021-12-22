Kasımda en çok indirilen PlayStation oyunları

Kasımda en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin, Kasım 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklendi. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası hareketli günler yaşıyor.

Kasım ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. Call of Duty: Vanguard'ın zirveyi bırakmadığı listeye gelin daha yakından bakalım.

KASIMDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5

Call of Duty: Vanguard

Battlefield 2042

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

FIFA 22

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Farming Simulator 22

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Far Cry 6

NBA 2K22

DEATHLOOP

KASIMDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4