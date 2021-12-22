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Kasımda en çok indirilen PlayStation oyunları
PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin, Kasım 2021'de en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 09:38
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklendi. Bu nedenle son aylarda PlayStation mağazası hareketli günler yaşıyor.
Kasım ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu. Call of Duty: Vanguard'ın zirveyi bırakmadığı listeye gelin daha yakından bakalım.
KASIMDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS5
- Call of Duty: Vanguard
- Battlefield 2042
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
- FIFA 22
- Marvel’s Guardians of the Galaxy
- Farming Simulator 22
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Far Cry 6
- NBA 2K22
- DEATHLOOP
KASIMDA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR - PS4
- Call of Duty: Vanguard
- FIFA 22
- Battlefield 2042
- Grand Theft Auto V
- Farming Simulator 22
- The Last of Us Part II
- The Crew 2
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
- Minecraft
- Red Dead Redemption 2