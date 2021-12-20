Katil robotlar konusunda anlaşma sağlanamadı: Şimdilik yasaklama yok

Uluslararası toplum; Rusya, ABD ve diğer ülkelerin direnmesi nedeniyle otonom silah sistemlerinden oluşan katil robotları yasaklamayı başaramadı.

Yapay zeka teknolojilerinin günümüzde bir hayli gelişmesiyle robotlar, hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlandı. Genellikle insanlara yardım etmeyi amaçlayan bu robotlar, gelecekte kötü sonuçlar da doğurabilir.

Katil robotlar olarak da adlandırılan otonom silah sistemlerinin kullanımına yasaklamalar getirmek için Cenevre'de yapılan müzakerelerde; Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer bazı ülkelerin yasaklamaya karşı çıkması nedeniyle ilerleme sağlanamadı.

KOMİSYON YENİDEN İNCELEYECEK

Birleşmiş Milletler (BM) Silah Konvansiyonu'nun nihai bildirisinde, konu yeniden bir uzmanlar komisyonuna sevk edildi.

2014 yılında konu ile ilgili olarak kurulan ve uzmanlardan oluşan çalışma grubu, konuyu yeniden inceleyecek.



180'e yakın sivil toplum kuruluşunun da üyesi olduğu "Katil Robotları Durdur" kampanyası ise bu durumu tepkiyle karşıladı.

Onlarca ülke, otonom silahların yasaklanmasını istiyor. Örneğin füze ya da insansız hava araçları gibi silahların, yapay zeka ile de hedeflemesi ve saldırı yapması kontrol edilebiliyor. Bu silahları üreten Rusya, ABD ve İsrail gibi ülkeler kısıtlamalara karşı çıkıyor.

KATİL ROBOTLAR KORKUTUYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), insan kontrolü olmadan hedefini kendi belirleyip vuran tam otonom silahlı robotlara karşı harekete geçilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Örgütün hazırladığı raporda, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 2013 yılında başlatılan "Katil Robotları Durdurma" kampanyasına atıfta bulunularak, tam otonom silah sistemlerinin dünya çapında yasaklanması için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğine işaret edildi.

OTONOM SİLAH SİSTEMLERİNE YATIRIM YAPAN ÜLKELER

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün hazırladığı raporda; Çin, İsrail, Rusya, Güney Kore, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin otonom silah sistemlerine "güçlü" yatırım yapan ülkeler arasında olduğu yer alıyor.