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    Katlanabilir Google Pixel'den ilk bilgiler geldi

    Google, akıllı telefonlarda yeni trend olan katlanabilir telefon modeli Google Pixel Notepad üzerinde çalışıyor. Telefonun fiyatı ve özellikleri ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 13:48
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    Katlanabilir Google Pixel'den ilk bilgiler geldi

    Son zamanlarda karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

    Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girmek için gün sayıyor.

    Google'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacağı söylenen Pixel Notepad, şimdiye kadar birçok kez ertelenmiş ve sonunda iptal edildiği dedikoduları ortaya çıkmıştı. Ancak gelen bilgiler, telefonun geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

    İLK BİLGİLER GELDİ

    Sızdırılan bilgilere göre Google, yeni telefonunu 1399 dolar civarında bir fiyat etiketi ile kullanıcılara sunmayı planlıyor. Böylece şirket, 1799 dolara satılan Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Fold 3 modelleri ile rekabet edecek.

    Katlanabilir Google Pixel den ilk bilgiler geldi #1

    GOOGLE PIXEL NOTEPAD DİĞER DETAYLAR

    Pixel 6'da kullanılan Tensor işlemcisinden güç alması beklenen katlanabilir telefonun, 12GB RAM ve 512GB depolama alanıyla kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

    Pixel Notepad'in ne zaman tanıtılacağı henüz kesinleşmese de kaynaklar ekim ayına işaret ediyor.


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