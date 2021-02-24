Katlanabilir Huawei Mate X2'nin iPhone 12 fiyatlarıyla yarışan ekran tamir ücretleri

Huawei, yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate X2'nin tamir ücretlerini açıkladı. Özellikle telefonun ekran tamir ücreti, iPhone fiyatlarıyla yarışıyor.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.

2019 yılında katlanabilir telefon pazarına Mate X ile giriş yapan Huawei, yeni katlanabilir telefonu Mate X2'yi görücüye çıkardı.

İç kısımdan açılan geniş bir ekranlanla radikal bir değişikliğe uğrayan Huawei Mate X2 modelinin özelliklerine ve fiyatına "Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri" başlıklı haberimizden göz atabilirsiniz.

HUAWEI MATE X2 EKRAN TAMİR ÜCRETLERİ

Huawei Mate X2, hem önünde hem de arkasındaki ekranlarla dikkat çekiyor. Bu nedenle eğer yaklaşık 3 bin doları gözden çıkarıp telefonu satın alırsanız, çok dikkatli korumanız gerekebilir. .Çünkü açıklanan tamir ücretlerine baktığımızda, ekran tamirinin iPhone 12 fiyatlarıyla yarıştığını söylemeliyiz.

Açıklanan bilgilere göre Huawei Mate X2'nin ana ekran tamir ücreti tam 883 dolar (6 bin 366 TL).

Telefonun ana kart tamir ücreti ise 256GB sürümü için 1.115 dolar (8 bin 039 TL), 512GB sürümü için ise 1.255 dolar (9 bin 048 TL) olarak açıklanmış durumda.

Huawei tarafından açıklanan bilgilere göre, Mate X2'nin diğer tamir ücretleri şu şekilde:

Batarya: 30 dolar

Telefoto kamera: 130 dolar

Geniş açı kamera: 51 dolar

Ana kamera: 183 dolar

Arka cam yüzey: 89 dolar

İkinci ekran: 123 dolar

Son olarak Huawei Mate X2'nin 256GB depolamaya sahip sürümü 2 bin 785 dolardan, 512GB sürümü ise 2 bin 940 dolardan satışa sunulacak.