Katlanabilir Samsung Galaxy Fold 2 konsept videosu

Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold 2 için yeni bir konsept videosu yayınlandı.

Samsung, 20 Şubat 2019'da düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Şirket, geçtiğimiz şubat ayında da Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı.

Her ne kadar her iki telefonda da bazı ekran sorunları yaşansa da Samsung, katlanabilir telefonların geleceğine umutla bakmaya devam ediyor.

Artık gözler, Galaxy Note 20 serisinin de tanıtılacağı UNPACKED etkinliğine çevrildi. Samsung'un önümüzdeki aylarda düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde, katlanabilir telefon Galaxy Fold 2'yi de tanıtması bekleniyor.

Pigtou isimli bir YouTube kanalının, Samsung'un patent başvurularından oluşturduğu Galaxy Fold 2 konsept videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Konsept videoya baktığımızda, yeni katlanabilir telefonun Galaxy Fold'dan pek bir farkının olmadığını görüyoruz. Ancak konsept videoya göre Galaxy Fold 2 açıldığında, arka yüzeyde bizleri şerit ekran karşılayacak.

Bu ekranın gelen bildirimleri görmek ve selfie çekmek gibi işlevler için kullanılacağını söyleyebiliriz.

Öte yandan telefonun, tıpkı Galaxy Note ailesinde olduğu gibi bir S-Pen desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Ancak daha fazla bilgi için Samsung'un etkinliğini beklememiz gerekecek.



