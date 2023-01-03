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    Katlanabilir telefon satışları 2023'te daha da artacak

    Yeni bir rapor, katlanabilir telefon satışlarının 2023 yılında ciddi oranda artacağını gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 13:34
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 13:36
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    Katlanabilir telefon satışları 2023'te daha da artacak

    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi SamsungGalaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

    Katlanabilir modellerin fiyatları ilk başta oldukça yüksek olsa da daha sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekildi. Bu da telefonlara olan ilgiyi artırdı.

    Katlanabilir telefon satışları bu yıl daha da artacak

    Display Supply Chain Consultants (DCSS) tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre, 2023 yılında katlanabilir telefon sevkiyatları yüzde 30 artacak.

    2023 yılında yüzde 30 artışla toplamda 17 milyon adet katlanabilir telefon satılacağı tahmin ediliyor.

    galaxy z fold 3

    Fiyatlar düşecek

    Yapılan araştırmaya göre, 2019 yılında ortalama fiyatları 2 bin dolar civarında olan katlanabilir telefonlar, 2024 yılında 1000 dolar seviyesine kadar düşecek.

    Bu yarı yarıya düşüş oranı, katlanabilir telefonların yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.


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