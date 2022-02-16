Katlanabilir telefon satışları artmaya devam ediyor

Katlanabilir akıllı telefonların yıllık yüzde 50 büyüme oranlarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

Katlanabilir modellerin fiyatları ilk başta oldukça yüksek olsa da daha sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekildi. Bu da telefonlara olan ilgiyi artırdı.

2021'DE SATIŞLAR YÜZDE 14 ARTTI

Canalys tarafından yapılan pazar araştırmasına göre, katlanabilir akıllı telefonlar 2021 yılında 8.9 milyon adet sattı ve yüzde 14 artış gösterdi.

2024 yılında ise 30 milyon satış rakamına ulaşılması ve pazarın yüzde 53 büyümesi bekleniyor.

FİYATLAR YARIYA DÜŞECEK

Yapılan araştırmaya göre, 2019 yılında ortalama fiyatları 2 bin dolar civarında olan katlanabilir telefonlar, 2024 yılında 1000 dolar seviyesine kadar düşecek.

Bu yarı yarıya düşüş oranı, katlanabilir telefonların yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.

Öte yandan Samsung, yamanda piyasaya sürdüğü Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri ile ürün yelpazesini genişletmeye devam ederken, katlanabilir telefon pazarında açık ara lider konumda bulunuyor.