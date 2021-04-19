Katlanabilir telefon Xiaomi Mi Mix Fold'un stokları tükendi

Xiaomi'nin uzun zamandır beklenen ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Mi Mix Fold, satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gördü.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmişti.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yıllardır üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir telefonu Mi Mix Fold'u nihayet tanıtmıştı.

İLGİ OLDUKÇA YOĞUN

Tanıtımdan kısa süre sonra satışa sunulan telefon, çok fazla reklamı yapılmamasına rağmen beklenenden çok daha büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Müşteriler, Xiaomi Mi Mix Fold satışa çıkar çıkmaz 30 binden fazla sipariş verdi ve stoklar tükendi. Bu sayede şirket, 1 dakikada yaklaşık 60 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı.

XIAOMI MI MIX FOLD ÖZELLİKLERİ

Samsung'un Galaxy Fold modelleriyle benzer bir tasarıma sahip Xiaomi Mi Mix Fold, 8,01 inç büyüklüğünde ve 2480x1860 piksel çözünürlüğünde katlanabilir OLED ekranla karşımıza çıkıyor. Telefon katlandığında ise arka tarafta kalan ekran 6,52 inçlik bir büyüklüğe sahip.

Qualcomm’un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 888’den güç alan Xiaomi Mi Mix Fold, 16GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama alanı sunuyor.

5.020 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alan akıllı telefon, 67W hızlı şarj ile 37 dakikada tam şarj olabiliyor.

Xiaomi Mi 11 modeline benzer bir kamera kurulumuyla karşımıza .çıkan Mi Mix Fold, 108 MP ana kamera + 13 MP Ultra geniş açı kamera + telefoto kamera olmak üzere üçlü lens düzeni ile geliyor.

XIAOMI MI MIX FOLD FİYATI

Şu anda Çin'de ön siparişe açılan Xiaomi Mi Mix Fold'un fiyatı ise şu şekilde: