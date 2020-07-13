Kaydırarak ekran görüntüsü alma Android 11'den çıkartıldı

Google, kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliğini Android 11 ile yerleşik halde sunmayacak.

Google tarafından geliştirilen ve yüzlerce akıllı telefon modeline güç veren Android işletim sistemi, yenilenen sürümüyle çok yakında kullanıma sunulacak.

Birçok yeni özellikle birlikte gelecek Android 11, final sürümü ile birlikte geliştirici sürümünde yer alan bazı özelliklere elveda diyecek.

Bu özelliklerden biri de kaydırmalı ekran görüntüsü alma yöntemiydi. Bu özellik, her ne akdar Android 11'in geliştirici sürümlerinde yer alsa da final sürümünden çıkartıldı.

Android 11'i geliştiren mühendislik takımından Dan Sandler; sosyal medya platformu Reddit'te yaptığı açıklamada, söz konusu özelliği final sürümüne dahil etmeme kararını kullanıcı deneyimi nedeniyle aldıklarını açıkladı.

KAYDIRARAK EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMA NEDİR

Birçok akıllı telefon kullanıcısı çeşitli yöntemlerle ekran görüntüsü zaten alabiliyor. Ancak ekran görüntüsü aldığınızda yalnızca ekranda gördüğünüz bölüm kaydediliyor.

Kaydırarak ekran görüntüsü ise, ekranı aşağıya doğru kaydırarak ekranın sonuna kadar olan görüntüyü tek bir görüntü olarak almanızı sağlıyor. Örneğin bir WhatsApp sohbetinin tamamını bu yöntem sayesinde tek bir fotoğrafta kaydedebiliyorsunuz.

Samsung, Huawei ve LG gibi birçok marka, üst seviye telefonlarında bu özelliği zaten kullanıyor. Ayrıca bu işi yapan başka uygulamalar da var.

Ancak kaydırarak ekran görüntüsü alma özelliğinin Android 11 ile birlikte yerleşik olarak gelmesi bekleniyordu. Google mühendisi Dan Sandler ise bu özelliğin gelmeyeceğini duyurdu.