Kaynak uzaylılar olabilir! Samanyolu'ndan gelen sinyaller keşfedildi Araştırmacılar, Samanyolu galaksisinin derinlerinden sinyaller geldiğini keşfetti.

Bilim insanları, uzayla ilgili çalışmalarına devam ederken zaman zaman şaşırtıcı derecede gizemli bulgulara ulaşıyor.

ABD'nin Cornell Üniversitesi'nde uzay araştırmaları yapan bir ekip, Samanyolu galaksisinin ortasından tekrarlanan bir sinyal aldıklarını ve bu sinyallerin uzaylıların bizimle iletişime geçmeye çalıştığının bir işareti olabileceğini ifade etti.

1.5 milyon veri incelendi

Araştırmayı yürüten yüksek lisans öğrencisi Akshay Suresh, BLIPSS adı verilen Periyodik Spektral Sinyaller için 1,5 milyon verinin incelendiğini belirtti.

Çalışmanın ortağı Steve Croft, doğal olayların böyle bir sinyal üretmesinin pek mümkün olmadığını ve tekrar eden sinyalleri aramaya devam edeceklerini ifade etti.