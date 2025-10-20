Kayseri’de 7,7 milyon yıllık fosiller 3D yazıcılarla tamamlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı çevresinde 2017 yılında bir çoban tarafından bulunan fosiller, bölgede başlatılan kazı çalışmalarını her yıl daha da ileriye taşıyor. Bu sezonki kazılar tamamlanırken, elde edilen bulguların Kayseri Paleontoloji Müzesi’nde sergilenmesi için hazırlıklar sürüyor.

FOSİLLER MÜZE İÇİN YENİDEN HAYAT BULUYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’nde, sezon kazılarında çıkarılan fosillerin temizlik, bakım ve ayaklandırma (yeniden yapılandırma) çalışmaları yapılıyor.

Müze tamamlandığında, ziyaretçiler 7,7 milyon yıl öncesine uzanan canlıların kalıntılarını birebir ölçülerde görebilecek.

TÜRLERİ BELİRLENİP TARANIYOR

Kazı ekibinde yer alan antropolog Ömer Dağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın destekleriyle fosillerin ayaklandırma sürecini sürdürdüklerini söyledi.

Dağ, fosillerin çoğunun bütün halde bulunmadığını belirterek, “Genellikle kafatası, ayak veya kol gibi parçaları ayrı ayrı buluyoruz. Türünü belirledikten sonra tarama yöntemine geçiyoruz. Bu sayede daha net sonuçlar alıyoruz.” dedi.

3D YAZICIYLA EKSİK PARÇALAR TAMAMLANIYOR

Ömer Dağ, geçmişte eksik parçaların kalıp alma yöntemiyle tamamlandığını, ancak artık 3D yazıcılar sayesinde kimyasala maruz kalmadan bu işlemi yapabildiklerini ifade etti:

Olmayan parçaları çizimlerin ardından yazıcıdan çıkan kısımlarla tamamlıyoruz. Önceden bu tür ayaklandırmalar için Çin’e başvurulurdu, şimdi bu işi Kayseri’de kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Bir zürafa ayaklandırması 2-3 milyon liraya mal oluyordu, biz bunu yaklaşık 15 bin liraya gerçekleştirdik.

ZÜRAFA, GERGEDAN VE KILIÇ DİŞLİ KAPLAN SERGİYE HAZIR

Kazılarda şimdiye kadar zürafa, fil, mamut, gergedan, üç toynaklı at, boş boynuzlu keçi ve antilop, kaplumbağa ve domuz fosilleri bulundu.

Dağ, “Zürafa, gergedan ve fili ayaklandırdık. Üç toynaklı atımız ve iki farklı boş boynuzlu türümüz daha var. Kılıç dişli kaplanın ayaklandırması da bitmek üzere.” dedi.

Paleontoloji Müzesi’nde sergilenecek bu örnekler, ziyaretçilere gerçeğe en yakın ölçülerde sunulacak.

"3D MALZEME SAĞLIĞA ZARARSIZ"

Kazı ekibinden antropolog Berk Durmuş ise 3D yazıcılarda kullanılan malzemenin plastik benzeri, sağlığa zararsız bir yapıda olduğunu belirtti.

Durmuş, fosillerin tür ve cinsinin belirlenmesinden sonra akademik makalelerdeki ölçüler doğrultusunda dijital modellerin oluşturulduğunu anlattı:

“Verileri analiz edip 3D yazıcı programlarına aktarıyoruz. Böylece eksik parçaları orijinaline en yakın şekilde tamamlayabiliyoruz.”

7,7 MİLYON YILLIK YAŞAM YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Kayseri Paleontoloji Müzesi tamamlandığında ziyaretçiler, milyonlarca yıl önce Anadolu topraklarında yaşamış dev hayvanların dünyasına adım atacak.

Yerel imkanlarla yürütülen bu çalışmalar, Türkiye’nin en kapsamlı fosil sergilerinden biri olma özelliği taşıyor.