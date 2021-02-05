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    Kazakistan, yapay zekaya 5 yıl içinde 1 milyar dolar yatıracak

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede gelecek 5 yıl içinde yapay zekaya 1 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.02.2021 - 15:48
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    Kazakistan, yapay zekaya 5 yıl içinde 1 milyar dolar yatıracak

    Son zamanlarda hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojileri, hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı.

    Birçok ülke, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirirken, sektördeki yarış son yıllarda oldukça kızıştı.

    KAZAKİSTAN'DAN DEV YAPAY ZEKA YATIRIMI

    Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) üye ülkelerin hükümet başkanları Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen Almatı Dijital Forumu-2021’de bir araya geldi.

    Rusya, Belarus, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan başbakanlarının katıldığı foruma bir video mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’ın da gelecek 5 yıl içinde yapay zeka alanına 1 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

    yapay zeka

    Cumhurbaşkanı Tokayev, Bu amaçla, Dünya Bankası iş birliğinde Nazarbayev Üniversitesi'nde ulusal yapay zeka merkezi kuruluyor. Birlik (AEB) ve bölgedeki tüm ortaklarımızı söz konusu alanda çok yönlü iş birliğine davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

    LİDER ŞİMDİLİK ABD

    Information Technology and Innovation raporundan derlenen bilgilere göre, yapay zeka yarışında ABD 44,6 puan ile ilk sırada yer alırken, Çin 32 puanla ikinci, AB ise 23,3 puanla üçüncü oldu.

    Yapay zeka yarışındaki en önemli ölçütlerden biri de Ar-Ge'ye yapılan harcamalar olarak belirlendi. 2019 verileri baz alınarak yapılan değerlendirmede Çin, Ar-Ge harcamasında AB'yi geride bırakırken, Amerikalı yazılım ve bilgisayar şirketleri, 2019'da Çin ve AB'nin toplamından 3 kat fazla para harcadı.

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