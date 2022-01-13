Kazakistan'daki olaylar, kripto para madenciliğini vurdu

Bitcoin madencilerinin gözdesi haline gelen Kazakistan, iç karışıklık nedeniyle piyasalara adeta kabus yaşatıyor.

Son zamanlarda Çin hükümeti, hem kripto paralara hem de madencilere çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamış ve madencileri ülkeden kovmuştu.

Çin’in iklim hedeflerine ulaşmak için kullanılan enerjiyi azaltmaya çalışan yetkililer, Bitcoin madencilerini ülkede barındırmama kararı almıştı.

Bunun üzerine ülkeden ayrılan kripto para madencileri, enerjinin daha ucuz olduğu Kazakistan gibi ülkeleri tercih etmeye başladı.

KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLAR PİYASALARI VURDU

Kazakistan'daki enerjinin ucuz olması ve hükümetin de kripto para madencilerini desteklemesi, ülkeyi yeni kripto cenneti haline getirmişti.

Kazakistan, geçtiğimiz günlerde başlayan karışıklıklar nedeniyle Bitcoin madencilerinin kabusu haline geldi. Yağma gibi olayların sıklığı, kripto para madencilik çiftliklerini olumsuz etkiledi.

Günlerdir çalıştırılamayan madencilik cihazları ve devam eden huzursuzluk nedeniyle, zararlar artmaya başladı.

Kazakistan Ulusal Blok Zinciri ve Veri Merkezleri Endüstrisi Birliği Başkanı Alan Dorjiyev, şu an için tüm çiftliklerin güvende olduğunu, ancak yarını tahmin edemediklerini söylüyor.

Yapılan açıklamalara göre, ülkedeki protestoların kuzeydeki maden çiftliklerine kayması halinde, kripto para dünyasını daha kötü günler bekleyebilir.

Analistler, yaşanan olayların Kazakistan'daki madencilik sektörüne 7,2 milyon dolara mal olabileceğini düşünüyor

