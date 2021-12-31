Kendi NFT platformunu kuran Melania Trump, reklamlara başladı

Geçtiğimiz günlerde kendi NFT platformunu kuran eski first lady Melania Trump, sosyal medyayı hiç olmadığı kadar aktif kullanmaya karar verdi.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

Özellikle 2021 yılına damga vuran NFT akımına eski First Lady Melania Trump da katılmış ve geçtiğimiz günlerde kendi NFT platformunu kurmuştu.

SOSYAL MEDYADA REKLAMLARA BAŞLADI

Satışlardan elde edilen gelirin bir kısmının koruyucu ailelerde büyüyen çocuklara verileceğini daha önce açıklayan Trump, sosyal medyayı daha aktif şekilde kullanmaya başladı.

Aylarca süren sessizliğin ardından, Noel'den önce eski first lady Melania Trump, yeni projesini duyurmak için elinden geleni yaptı ve Twitter'dan bu projesini 17 kez paylaştı.



Trump’ın, Melania’s Vision adlı ilk NFT’si, kendi platformu üzerinden satışa çıkmıştı. Fransız moda sanatçısı Marc-Antoine Coulon tarafından yapılan yukarıdaki eser, Melania Trump'ın gözlerinin sulu boyalı resminden oluşuyor.

Öte yandan platformdaki bilgilere göre, Trump'ın ikinci NFT eseri gelecek ay satışa sunulacak.

DONALD TRUMP KRİPTOYA KARŞI ÇIKMIŞTI

Donald Trump, haziran ayında kripto para birimlerinin “dolar karşısında bir aldatmaca” olduğunu söylemişti.

Ancak eşi Melania’nın NFT girişimi ortaya çıktıktan sonra, ABD eski başkanı artık kripto paralara daha sıcak bakıyor.