Kendine LG manyağı diyen adam: Üretim dursa da vazgeçmem

Güney Koreli Ryu Hyun-soo, LG manyağı olduğunu ve telefon pazarından çekilse bile LG'nin telefonlarını kullanmaya devam edeceğini söylüyor.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, geçtiğimiz günlerde akıllı telefon pazarından çekildiğini açıklamıştı.

Çinli rakipleriyle baş edemedi ve her geçen gün popülerliğini kaybeden marka, son 6 yılda 4.5 milyar dolar zarar etti.

Bu karara en çok üzülenlerden biri de kendisini "LG telefon manyağı" olarak niteleyen Güney Koreli Ryu Hyun-soo oldu.

LG KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz 23 yılda 90 ayrı LG modeli kullandığını söyleyen Hyun-Soo, pazardan çekilse de hala LG kullanmaya devam edeceğini söylüyor.

EN BÜYÜK NEDEN SES KALİTESİ

23 yıl önce telefonların tasarımını ve yaratıcı özellikleri nedeniyle LG kullanmaya başladığını söyleyen Hyun-soo, telefonların ses kalitesine aşık olduğunu belirtti.

Hyun-Soo, özellikle ses sistemi nedeniyle LG telefonları kullanmaya devam ettiğini aktardı.

Evinde bir de LG tamir atölyesi bulunan "LG manyağı", şirketin akıllı telefon pazarından çekilmesiyle birlikte parça ve yazılım desteğini alamayacak.