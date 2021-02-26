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    Kenya, uzaya nano uydu gönderen ilk Sahra Altı Afrika ülkesi olacak

    Malindi Uzay Merkezi Başkanı James Aruasa, Kenya'nın önümüzdeki ağustos ayında ilk nano uydusunu uzaya göndereceğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.02.2021 - 09:47
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    Kenya, uzaya nano uydu gönderen ilk Sahra Altı Afrika ülkesi olacak

    Son zamanlarda ABD ve Çin başta olmak üzere uzay çalışmalarına birçok ülke hız vermiş durumda. Uzay konusunda rakiplerinin oldukça gerisinde olan Kenya ise, şimdilerde yeni bir ilke imza atmak istiyor.

    Malindi Uzay Merkezi Başkanı James Aruasa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kenya'nın ağustosta ilk nano uydusunu uzaya göndereceğini duyurdu.

    BALONLARLA UZAYA GÖNDERİLECEK

    Uyduyu bu yılın başında uzaya göndermeyi istediklerini, ancak koronavirüsün buna engel olduğunu belirten Aruasa, nano uydunun yüksek irtifa balonları yardımıyla uzaya gönderileceğini söyledi.

    Aruasa, bu adımla Kenya'nın uzay teknolojisinde önemli bir evreyi geride bırakacağını sözlerine ekledi.

    Uzay çalışmalarına 2018'den itibaren Nairobi Üniversitesinde başlayan Kenya, uzaya nano uydu gönderen Sahra Altı Afrika'daki ilk ülke olacak.

    kenya

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