“Keşke daha önce öğrenseydim” diyeceğiniz 4 fotoğraf düzenleme uygulaması!

Sosyal medyada çok vakit geçirenler ve paylaşımlarının daha iyi olmasını isteyenler buraya! Paylaştığımız 4 site çok işinize yarayacak.

Dünyada git gide yaygınlaşan internetin ardından, sosyal medya platformları uçuşa geçti. İnsanlar günün çoğunluğunu sosyal medyada geçiriyor.

Doğru kullanıldığı zaman birçok yararı olan sosyal medya platformları, milyonlarca insanların telefonlarında yer alıyor.

İnsanlar ilk uyandıklarında, mesai saatleri arasında, iş çıkışlarında hatta gece uyumadan önce sosyal medya hesaplarında zaman geçiriyor.

Bazıları ise sosyal medya üzerinden para kazanıyor. İyi içerik üreticileri ya da paylaşım yapmayı seven kişiler gönderilerinin en iyi olması için araştırmalar yapıyor.

Paylaşımların daha iyi olması için yardımcı sitelerden faydalanılabiliyor. Aşağıda belirttiğimiz 4 site bu konuda size yardımcı olacak…

Snapseed

Fotoğraflarınızda hoşunuza gitmeyen, istemediğiniz şeyleri silebiliyorsunuz. Buna nesneler ya da insanlar da dahil.

Remini

Eskimiş ve ya bulanık olan fotoğraflarınızı netleştiriyor. Bu site çok fazla işinize yarayabilir.

Vinkle

Fotoğraflarınızı eklediğinizde kendi kendine düzenliyor. Ortaya harika şeyler çıkıyor.

Stylebook

Kıyafetlerinizi çekip yükleyin, size özel kombin yapıyor. Hangi kıyafetin hangisiyle yakışacağını söylüyor. Çok işinize yarayabilir.