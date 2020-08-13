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- Kia, faizleri düşürüp ödemeleri erteledi
Kia, faizleri düşürüp ödemeleri erteledi
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 17:45
- Güncelleme : 13.08.2020 - 17:45
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.
Güney Koreli otomobil üreticisi Kia; Sportage, Stonic, XCeed, Rio, Picanto, Ceed, Niro ve Bongo gibi sevilen modellerinin yer aldığı yeni bir kampanya düzenledi.
Kampanya kapsamında 6 aya kadar ertelemeli ödeme seçenekleri ve uygun faiz fırsatları sunuluyor.
Ağustos ayına özel kampanya çerçevesinde Kia’nın popüler modeli Sportage, ay sonuna kadar 100 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,69 faiz fırsatıyla SUV severleri bekliyor
Farklı tasarımıyla genelenksel SUV seçeneklerinden ayrılan XCeed ise ağustos sonuna kadar 70 bin TL’ye, 18 ay boyunca yüzde 0,69 faiz fırsatı ile tüketicilere sunuluyor