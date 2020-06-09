Kimlikleri ve pasaportları temassız doğrulayan uygulama

Türk yazılımcılar, kimlik ve pasaportları temassız doğrulayan uygulama geliştirdi.

Koronavirüsün bulaşmasını engellemek için sosyal mesafe ve olabildiğince az temas oldukça önemli.

Türk yazılımcılar, özellikle kimlik ve pasaport sorgulama işlemlerini temassız gerçekleştirebilmek için yeni bir uygulama geliştirdi.

Uygulama; otel rezervasyonlarından gümrük girişlerine, havalimanından resmi işlemlere kadar kullanılabilecek düzeyde oluşturuldu.

Geliştirici firma Sanalogi'nin Genel Müdürü Akif Akıncı, “Geliştirdiğimiz program, NFCread adında ve yayında olan bir program. Bu uygulama ile kişiler kimse ile temas kurmadan doğrudan kimliklerini veya pasaportlarını okutarak ilgili firmalara aktarabiliyorlar.

Fotokopi diğer işlemler de bu vesile ile ortadan kalkıyor. Programın ilgili firma veya kuruluş ile entegrasyonu sağlandıktan sonra kontrolü sağlayacak görevlinin, sadece yapacağı tek işlem kimlik veya pasaportun ön sayfasını telefona okutuyor.

Devamında yine hiçbir temas kurmadan NFC özelliği ile çip içerisinden biyometrik fotoğraf gibi daha fazla bilgiyi cihaza alınıp ilgili firma veya kuruluşa aktarılabiliyor. Bu sayede alınan bilgi söz konusu evrağın sahte olmadığı anlaşılıyor.” ifadelerini kullandı.

Akıncı, kontrol edilen pasaport veya kimlik bilgilerinin Kişisel Koruma Kanunu gözetilerek cihazda tutulmadığını, entegre edilen firma veya kuruluşa gönderiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Akıncı, yerli imkanlarla geliştirdikleri uygulamanın, dünyadaki örneklerinden bu yönüyle fark taşıdığını vurguladı.