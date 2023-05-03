Kırılması 1 saniye sürüyor! Dünyada en çok kullanılan 10 şifre belli oldu

ensonhaber.com

Şifre yöneticisi yazılımı NordPass’in yıllık olarak paylaştığı "En Yaygın Şifreler" raporu, 4 Mayıs Dünya Şifre Günü nedeniyle yayınlandı.

Gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda yeteri kadar önlem almadığını gösteriyor.

En çok kullanılan şifreler

Veri ihlalleri sonucu sızdırılan şifrelerden oluşan rapora göre, en yaygın şifreler arasında ilk sırada ‘guest’ yer alıyor. 2021'de en çok kullanılan şifre olan "123456" ise ikinci sırada karşımıza çıkıyor.

En çok kullanılan 10 şifre ise şu şekilde:

guest

123456

password

12345

a1b2c3

123456789

Password1

1234

abc123

12345678

Kullanıcılar şifre belirlerken, daha çok basit olmasını tercih ediyor. Sayıların, harflerin ve sembollerin klavye üzerindeki kolay kombinasyonları dünya çapındaki çoğu şifrede yer alıyor.

Saldırganlar kullandığınız diğer hizmetlere erişebileceğinden, hesaplarınızdan biri saldırıya uğradığında, bu sizi tehlikeli bir durumda bırakabilir.

Üstelik yukarıda yer alan şifreler, siber korsanlar tarafından 1 saniye ve altında kırılabiliyor.