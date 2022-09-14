Kısa videolar sosyal medyada daha çok ilgi görüyor

Kısa videolar sosyal medyada daha çok ilgi görüyor

Bu yılın sosyal medya trendleri arasında kısa video içerikleri öne çıkıyor. Kısa videolara, normal videolardan 2.5 kat daha çok ilgi gösteriliyor.

Sosyal medya, yıllar içinde birçok marka için pazarlamanın, satışları artırmanın ve tüketicilerle etkileşim kurmanın temel mecrası haline geldi.

Son zamanlarda ise sosyal medyada kısa video akımı yaşanıyor. Instagram Reels, TikTok ve YouTube Shorts gibi platformlarda paylaşılan kısa videolar, oldukça ilgi görüyor.

DHA'da yer alan habere göre, sabit görsellerden ve belirli formatlardan oluşan düzenli içerik akışının bugün tüketicilere erişmek için yeterli olmadığına dikkat çeken Becca Digital Technology Kurucusu Berkay Akıncı, “İlk çeyreğin sonunda açıklanan verilere göre 1 milyar aylık aktif kullanıcısı olduğu tahmin edilen TikTok, birçok yaklaşımı değiştirmede öncü oldu.

Instagram da kullanıcıları yakalayabilmek için TikTok'un sunduğu özelliklere yöneldi ve algoritmalarını kısa videoları öne çıkaracak biçimde değiştirdi.

"Kısa videolar 2.5 kat daha ilgi çekici"

Bu da daha çok kişiye erişmek isteyen markalar için kısa video içerikleri vazgeçilmez hale getirdi. SproutSocial tarafından yürütülen araştırmada da tüketicilerin, kısa formatlardaki video içeriklerini uzun videolara kıyasla 2,5 kat daha ilgi çekici olduğunu söylediği görülüyor.” dedi.

SproutSocial araştırmasında 5 kullanıcıdan üçünün, video içerikleri en ilgi çekici sosyal medya içeriği olarak tanımladığı ve tüketicilerin yarısından fazlasının en çok YouTube’a odaklandığı da tespit edildi.