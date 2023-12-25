Kişi başı 125 bin dolar: Turistleri uzaya taşıyacak kapsül tanıtıldı Space Perspective adlı uzay şirketi, stratosfere turist taşıyacak uzay kapsüllerini 2020 yılında göstermişti. Şirket, şimdi ise kapsülün test versiyonlarını tanıttı.

ensonhaber.com

Son yıllarda birçok şirketin üzerinde çalıştığı uzay turizmi, gelecekte insanların rahatlıkla uzaya seyahat etmelerini sağlayacak.

Örneğin Virgin Galactic ve Blue Origin gibi şirketler tarafından tanıtılan yüksek hızlı yörünge uçuş paketleri, insanların çok daha rahat bir şekilde Dünya atmosferine yaklaşmasını mümkün kılacak.

ABD merkezli Space Perspective isimli girişim, tek seferde 8 yolcu taşıma kapasitesine sahip Spaceship Neptune isimli sıcak hava balonu benzeri uzay gemisini 2020 yılında tanıtmıştı.

Test kapsülleri tanıtıldı

Space Perspective, kısa bir süre önce turistleri taşıyacak Neptune kapsülünün fiziksel bir test modelini inşa etti.

Space Perspective, geliştirdiği sistem ile sekiz ücretli yolcudan (ve bir pilottan) oluşan grupları 30 km yüksekliğe çıkarmayı hedefliyor. Bu yolculuğun yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyor.

Yolcular, Spaceship Neptune adı verilen basınçlı bir kapsüle binecek ve bu kapsül de içi hidrojen dolu futbol stadyumu uzunluğundaki Space Balloon’un altına asılı duracak.

Yüksekliğe ulaşmak iki saat sürecek, ardından iki saat gezinti yapılacak ve son kalan 2 saat iniş yolculuğu için ayrılacak.

Kapsülün içerisinde içecek barı, canlı yayına olanak sağlayan Wi-Fi sistemi, 360 derece panoramik camlar ve tuvalet de yer alacak.

Bilet fiyatı 125 bin dolar

Balon kapsüllerle uzaya çıkmayan isteyen turistler, 125 bin dolarlık bilet fiyatını gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Tüm deneyimin iç ve dış kameralarla kayda alınacağı kapsülde yolcular, aynı zamanda teleskoplar sayesinde uzaktan Dünya'yı ve uzayı gözlemleyebilecek.