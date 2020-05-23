Kişisel verileri çalan 14 bin 120 siteye erişim engeli

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla, 2020'nin ilk 5 ayında 14 bin 120 oltalama sitesine erişim tamamen engellendi.

Oltalama (Phishing), kişilerin banka veya kredi kartı bilgilerini ya da kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla çok sık kullanılan bir yöntemdir.

Dolandırıcılar oltalama yöntemiyle vatandaşların kimlik bilgileri, kart numarası, şifre gibi bilgileri ele geçirmek için özel olarak hazırladıkları sahte siteleri sosyal medya üzerinden reklam olarak yayınlıyor.

Ayrıca, dolandırıcılar, vatandaşlara kısa mesaj atarak veya e-posta göndererek, kullanıcıların içerikte yer alan sahte web sitesi linkine tıklamalarını sağlıyor. Bu sayede yine kişilere ait tüm veriler ele geçirilebiliyor.

ŞÜPHELİ LİNKLERE DİKKAT

Oltalama dolandırıcılığına maruz kalmamak için vatandaşların yönlendirildikleri linkleri ve web sitelerini dikkatle incelemeleri konusunda uyarı yapılan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Eğer bir dostunuzdan veya iş arkadaşınızdan şüpheli bir link alırsanız linki gönderenin o olduğundan emin olmadan kesinlikle linke tıklanmamalıdır. Web sitelerine linkler aracılığı ile gitmeden vatandaşlar 'url' adresini yazarak erişim sağlamalıdır.

Bilgisayarlarda mutlaka oltalama saldırısı engelleme özelliği olan bir anti virüs yazılımı olmalı ve periyodik olarak güncellenmelidir. Oltalamaya maruz kalmamanın en güzel yolu ise linklere hiç tıklamamaktır.

"5 AYDA 14 BİN 120 SİTE ENGELLENDİ"

Oltalama sitelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından ortak yapılan çalışmalarda; 2020 yılının ilk 5 ayında toplam 14 bin 120 oltalama sitesi erişime kapatılmıştır.

"KORONA DÖNEMİNDE OLTALAMA SİTELERİNDE ARTIŞ VAR"

Mart ayında koronavirüs salgının ülkemizde görülmeye başlaması ile birlikte açılan oltalama (phishing) site sayılarında artış olduğu gözlenmiş, geçtiğimiz yılın mart-mayıs döneminde 4 bin 410 oltalama sitesi erişime kapatılmışken bu yılın mart-mayıs döneminde ise 13 bin 200 oltalama sitesi erişime kapatılmıştır."

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca vatandaşların dolandırılmasını engellemek için suç ve suçlulara yönelik çalışmaların 7/24 esasına göre devam ettiği belirtildi.