Kıyamet Buzulu, Dünya'yı felakete sürükleyebilir

Yeni bir çalışma, "Kıyamet Buzulu" olarak da bilinen Thwaites Buzulu'nun son 200 yılda düşünüldüğünden iki kat daha hızlı geri çekildiğini ortaya çıkardı.

Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.

“Kıyamet Buzulu” olarak adlandırılan Batı Antarktika'daki Thwaites buzulunu inceleyen bilim insanları; ön kısmında, sadece beş yıl içinde kırılmasına yol açabilecek 'endişe verici bir çatlak' bulduklarını açıklamıştı.

Hızla buz kaybediyor

Bilim insanları, Antarktika'daki Thwaites Buzulu’nun son 200 yılda, önceden düşünülenden iki kat daha hızlı geri çekildiğini keşfetti.

Batı Antarktika’da yer alan buzul, küresel deniz seviyesinin yükselmesi hakkında tahminlerde bulunmaya çalışan araştırmacılar için önemli bir önem taşıyor.

Çünkü, Thwaites'in ve çevresindeki buzlu havzaların toplam kaybı, küresel deniz seviyelerini 3 metreye kadar yükseltebilir. Bu nedenle, Thwaites aynı zamanda 'Kıyamet Buzulu' olarak da adlandırılıyor.

Araştırmacılar, Kıyamet Buzulu’nun son 200 yılın bir noktasında, altı aydan daha kısa bir süre boyunca, deniz dibinin bir kısmıyla temasını kaybettiğini belirterek yılda 1,2,1 km’den fazla bir hızla erdiğini ortaya koydu.

Bilim insanları bu rakamın, 2011 ve 2019 yılları arasında uydu kullanılarak yapılan çalışmalardaki bulguların iki katı olduğuna dikkat çekti.

Bilim insanları, Thwaites buzulunun domino etkisi yaratarak Antarktika'daki diğer buzulları da peşinden sürekleyeceğini ve büyük bir felakete neden olabileceğini söylüyor.

600 milyar ton buz eridi

Öte yandan, New York Times tarafından NASA JPL'den alınan veriler kullanılarak yapılan 2017 analizine göre, Thwaites Buzulu 1980'den bu yana en az 600 milyar ton buz kaybetti.