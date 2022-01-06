Kıyamet Buzulu için 2 aylık zorlu araştırma başlıyor

“Kıyamet buzulu” olarak da bilinen Thwaites buzulunda araştırma yapmak amacıyla 32 bilim insanı, 2 ay sürecek zorlu bir göreve çıkıyor.

Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.

“Kıyamet Buzulu” olarak adlandırılan Batı Antarktika'daki Thwaites buzulunu inceleyen bilim insanları; ön kısmında, sadece beş yıl içinde kırılmasına yol açabilecek 'endişe verici bir çatlak' bulduklarını açıklamıştı.

2 AY SÜRECEK ARAŞTIRMA BAŞLIYOR

32 bilim insanından oluşan ekip, dünyanın ulaşılması en zor olan yerine giderek 2 ay boyunca buzulda araştırma yapacak.

ABD ve Birleşik Krallık'ın ortak olduğu ve 50 milyon dolar ayrılan görevde bilim insanları; Thwaites buzulundaki su sıcaklığını, buz kalınlığını ve deniz tabanını araştırarak, buzda meydana gelen çatlaklara bakacak.

Küresel ısınma nedeniyle Thwaites buzulunda erime meydana geldiğini söyleyen yetkiler, buzulun tamamen erimesi durumunda deniz seviyesinin 65 cm yükseleceğini belirtiyor.

Bilim insanları, Thwaites buzulunun domino etkisi yaratarak Antarktika'daki diğer buzulları da peşinden sürekleyeceğini ve büyük bir felakete neden olabileceğini söylüyor.





600 MİLYAR TON BUZ ERİDİ

Öte yandan, New York Times tarafından NASA JPL'den alınan veriler kullanılarak yapılan 2017 analizine göre, Thwaites Buzulu 1980'den bu yana en az 600 milyar ton buz kaybetti.