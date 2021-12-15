Kıyamet Günü Buzulu, parçalanmanın eşiğinde

ABD'li bilim insanları, Antarktika'daki en büyük buzullardan biri olan Thwaites'in ön kısmında büyük ve tehlikeli bir çatlak tespit etti.

Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.

“Kıyamet Günü Buzulu” olarak adlandırılan Batı Antarktika'daki Thwaites buzulunu inceleyen bilim insanları, yaklaşan felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Bilim insanları, Antarktika'daki en büyük buzullardan biri olan ve " Kıyamet Günü Buzulu" olarak adlandırılan Thwaites’in ön kısmında, sadece beş yıl içinde kırılmasına yol açabilecek 'endişe verici bir çatlak' bulunduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, Thwaites Buzulu'nun erimesinin şu anda küresel deniz seviyesindeki artışının yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturacağını söyledi.

Yeni veriler, okyanusların ısınmasının Thwaites Doğu Buz Sahanlığı'nın (TEIS) buzulun geri kalanına tutunması için bir sabitleme noktası görevi gören denizaltı sığlığı veya kıyısı üzerindeki kontrolünü kaybetmesine neden olduğunu gösteriyor.

Amerikan Jeofizik Birliği'nin yıllık toplantısında sunulan uydu görüntülerinde, TEIS boyunca uzanan birkaç büyük ve çapraz çatlaklar yer aldı.

Araştırmacılar, sunum sırasında "Bu yüzen buz rafı parçalanırsa, Thwaites Buzulu’nun erimesi hızlanacak ve deniz seviyesinin yükselmesine katkısı yüzde 25'e kadar artacak." dedi

Diğer taraftan uzmanlar, “Kıyamet Buzulu”nun erimesinde tek sorumlunun küresel ısınma olmadığını aktardı.Ağustos ayında yapılan farklı bir araştırma, Thwaites Buzulu'nun iklim değişikliği etkisinin yanı sıra Dünya'nın kendisinden gelen ısı nedeniyle eridiğini tespit etmişti.

600 MİLYAR TON BUZ ERİDİ

Öte yandan, New York Times tarafından NASA JPL'den alınan veriler kullanılarak yapılan 2017 analizine göre, Thwaites Buzulu 1980'den bu yana en az 600 milyar ton buz kaybetti.

Bilim insanları, Thwaites buzulunun domino etkisi yaratarak Antarktika'daki diğer buzulları da peşinden sürekleyeceğini ve büyük bir felakete neden olabileceğini söylüyor.

Bu durumdan en fazla ABD, Çin, Hollanda, Belçika, Maldivler, Kuzey Kore ve İspanya gibi alçak kıyılara sahip ülkelerin etkileneceğini tahmin ediliyor.