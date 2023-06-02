Kocaeli'de beliren sıralı ışıklar, meraklandırdı Şehrin farklı noktalarında gökyüzünde görüntülenen sıralı haldeki ışıklar, merak uyandırdı. Tanımlanamayan ışıkların Elon Musk’a ait SpaceX’in Starlink uyduları olabileceği değerlendiriliyor.

İHA

Kocaeli’nin Körfez ve Kartepe ilçelerinde gece saatlerinde gökyüzü hareketliydi…

Zincir şeklindeki ışıkları görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.

Gökyüzünde sıra sıra hareket eden ışıklar, merak uyandırdı.

Herkes telefonuna sarıldı

Kimisi de o anları kayıt altına aldı.

Öte yandan tanımlanamayan ışıkların Elon Musk’a ait SpaceX’in Starlink uyduları olabileceği değerlendiriliyor.

Starlink uydusu

Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı…

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.

Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak.

SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da amaçlıyor.

Önemli bir talebi karşılıyor

SpaceX haberleşme ağı haberleri ilk olarak Ocak 2015'te kamuya açıklandı.

Buna göre uydunun tüm ana taşıyıcı iletişim trafiğinin yüzde 50'sini taşımaya yetecek ve bant genişliğini destekleyebilecek bir yetenekte olduğu, yoğun şehirlerde yerel internet trafiğinin yüzde 10'una kadar olan kısmı karşılayabileceği belirtildi.

Elon Musk, projenin düşük maliyetli küresel geniş bant internet yetenekleri için önemli bir talebi karşılayacağını ifade etmişti.