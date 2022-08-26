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    Kök hücrelerden fare embriyosu üretildi

    Bilim insanları, kök hücrelerden sentetik fare embriyosu üretmeyi başardı.
    • 26.08.2022 - 08:28
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    Kök hücrelerden fare embriyosu üretildi

    The Journal Nature dergisinde yayınlanan araştırma kapsamında, üretilen embriyoları oluşturmak için bilim insanları farelerden alınan gelişmemiş kök hücreleri ve iki farklı kök hücre türünü birleştirdi.

    Doğal embriyolardan ayırt edilemiyor

    AA'nın haberine göre; Araştırmanın yazarlarından kök hücre biyolojisi uzmanı Zernicka-Goetz, oluşturdukları embriyoların hepsi mükemmel olmasa da en iyilerinin doğal fare embriyolarından "ayırt edilemez" olduğunu söyledi.

    Kök hücrelerden fare embriyosu üretildi #1

    Çok sayıda denek hayvanına gerek kalmayacak

    Goetz, çalışmayla gelişimin erken aşamalarının daha iyi anlaşılması ve hastalıkların arkasındaki mekanizmaları incelemek için çok sayıda hayvanın denek olarak kullanılmasına ihtiyaç kalmamasının amaçlandığını belirtti.

    Kök hücrelerden fare embriyosu üretildi #2

    Embriyo üretimi, araştırmalarda alternatif olacak

    Araştırma için çok az insan embriyosunun bağışlanması ve bilim insanlarının etik kısıtlamalarla karşı karşıya kalması da dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı doğal gelişimin incelenmesinin zor olduğuna dikkati çeken Goetz, embriyo modelleri oluşturmanın, bu konuları incelemenin alternatif bir yolu olduğunu kaydetti.

    Kök hücrelerden fare embriyosu üretildi #3

    Sentetik embriyo, şimdilik 8.5 gün yaşıyor

    Goetz, gelişimin erken aşamalarını incelemenin nedenlerinden birinin birçok gebelikte embriyonun erken aşamada kaybedilmesi olduğunu aktardı.

    Bilim insanları, bu çalışmada üretilen sentetik embriyoların 8,5 güne kadar doğal fare embriyolarıyla aynı gelişimi gösterdiğini, bir sonraki adımın 20 gün olmasını umduklarını belirtti.

    Kök hücrelerden fare embriyosu üretildi #4


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