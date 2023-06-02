Koltuğunu geri aldı: Elon Musk, yeniden dünyanın en zengin insanı oldu Tesla hisselerinde yaşanan düşüşün ardından 'dünyanın en zengin insanı' unvanını kaybeden Elon Musk, yeniden liderliğe oturdu.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda Tesla hisseleri sert düşüşler yaşamaya başladı. Servetinin büyük bir bölümü bu hisselerden oluşan Elon Musk, dünyanın en zengin insanı koltuğundan inmek zorunda kaldı.

Lüks markaları bünyesinde barındıran LVMH şirketinin CEO'su Bernard Arnault, en zenginler listesinde Musk'ı koltuğundan etti ve zirveye yerleşmişti.

Elon Musk yeniden zirveye yerleşti

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 'dünyanın en zengin kişisi' unvanını yeniden kazandı.

Nisandaki sıralamada 211 milyar dolarlık servetiyle Musk'ı geçerek dünyanın en zengini olan Fransız iş insanı Arnault'un serveti, sahibi olduğu LVHM şirket hisselerinin değer kaybetmesiyle 187 milyar dolara geriledi.

Elon Musk'ın serveti ise 197 milyar dolar seviyesinde.

LVMH'nin hisse değeri, son bir ayda yüzde 10 kayıp yaşarken Arnault'un servetinin de buna bağlı olarak bir günde 11 milyar dolar azaldığı belirtiliyor.

"Dünyanın en zenginleri" listesinde Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 146 milyar dolarlık servetiyle 3. ve Microsoft'un sahibi Bill Gates, 126 milyar dolarla listenin 4. sırasında kendisine yer buldu.