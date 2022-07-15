NASA, 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk çarpıcı fotoğrafları yayınlamıştı. Ancak bu fotoğrafların doğruluğuna inanmayan bir kesim var.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

James Webb Uzay Teleskobu'nun 7 aylık uzay yolculuğu sırasında çektiği fotoğraflar, ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan canlı yayınla tüm dünyayla paylaşılmıştı.

Fotoğraflara inanmayanlar da var

Ancak komplo teorisyenleri, James Webb Teleskobu'ndan gelen görüntülere inanmıyor. Fotoğraflara inanmayanlar, görüntülerin bir kaleydoskop da dahil başka araçlar kullanılarak oluşturulduğunu ya da montajlandığını düşünüyor.

Bir Telegram kullanıcısı "Fotoğrafçılıktaki bir numara, merceğin üzerine sıkıca gerdirilmiş bir transparan çorap koymaktır, ışık parıltıları elde edersiniz. 80'lerin cazibeli çekimlerine hoş geldin NASA." diye yazdı.

Sosyal medya uygulamasındaki başka bir kullanıcı, görüntüleri oluşturduğu için NASA'dakig rafik tasarımcıya tebriklerini iletti.

Öte yandan, birçok Twitter kullanıcısı da fotoğrafların sahte olduğunu düşündükleri paylaşımlar yaptı.





Elon Musk'tan paylaşım

Twitter'da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Elon Musk, bu konuya da el attı. Görüntülerin mutfak tezgahının bir bölümünden alındığını gösteren ve "İyi deneme NASA" yazılı bir fotoğraf paylaşan Musk, ortalığı daha da karıştırdı.